Скончался азербайджанский государственный деятель Гидаят Оруджев
Ушел из жизни азербайджанский государственный деятель Гидаят Оруджев.
Об этом в социальных сетях сообщили его близкие.
Бывший дипломат скончался в возрасте 82 лет.
Отметим, что в разные годы Гидаят Оруджев занимал должности советника Президента Азербайджанской Республики по межнациональным отношениям, государственного советника по вопросам национальной политики, а также председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана.
В 2012–2021 годах он также был чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кыргызстан.
Источник: Report
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