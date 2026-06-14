Скончался азербайджанский государственный деятель Гидаят Оруджев

Ушел из жизни азербайджанский государственный деятель Гидаят Оруджев.

Об этом в социальных сетях сообщили его близкие.

Бывший дипломат скончался в возрасте 82 лет.

Отметим, что в разные годы Гидаят Оруджев занимал должности советника Президента Азербайджанской Республики по межнациональным отношениям, государственного советника по вопросам национальной политики, а также председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана.

В 2012–2021 годах он также был чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кыргызстан.

Источник: Report