Дожди с грозами - фактическая погода в Азербайджане

В регионах Азербайджана местами наблюдалась нестабильная погода, в некоторых районах прошли дожди с грозами, говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации ведомства на 10:00, в Шахбузе выпало 15 мм осадков, Гахе — 13, Балакяне — 9, Гядабейе — 7, Дашкесане — 6, Загатале, Агдаме — 5, Нахчыване, Шеки — 4, Барде, Шаруре, Шамкире, Халтане — 3, Нафталане, Огузе, Шамахы, Хачмазе, Тертере, Гёйчае — 2, Джейранчёле, Исмаиллы, Агсу, Гобустане, Хызы, Губе, Евлахе, Зардабе, Кюрдамире, Геранбое, Сабирабаде, Лерике, Шахдаге, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули — до 1 мм.

Порывы северо-западного ветра в Товузе достигали 20 м/с, Дашкесане и Нафталане — 18 м/с.