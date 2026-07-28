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Тест на добрососедство: что стоит за решением Ирана объявить AzTV «вражеским каналом»

Себа Агаева12:55 - Сегодня
Тест на добрососедство: что стоит за решением Ирана объявить AzTV «вражеским каналом»

Информационное поле вокруг азербайджано-иранских отношений вновь накрыла волна напряженности.

Этот виток выглядит особенно контрастно на фоне недавних шагов Баку по поддержке соседа в период тяжелого военного кризиса: Азербайджан с радостью встретил приостановление войны, оказывал гуманитарную помощь, а президент Ильхам Алиев лично посетил посольство Ирана, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью аятоллы Сейеда Али Хаменеи и мирных жителей.

В ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана лидер Ирана Масуд Пезешкиан выразил искреннюю благодарность за оказанную Баку гуманитарную помощь в самые тяжелые дни для его страны, на что Ильхам Алиев подчеркнул ключевой принцип двусторонних связей: Азербайджан и Иран всегда находятся рядом друг с другом - как в радостные, так и в трудные времена.

Эта позиция прослеживалась и в ходе недавнего визита в Баку председателя Собрания исламского совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа.

Галибаф в Баку прямо подчеркнул, что в эти трудные дни «Иран узнал, кто его друг, а кто враг», а Азербайджан доказал верность добрососедству.

Однако на фоне этих позитивных сигналов и официальных заявлений высшего руководства Ирана о ценности дружбы, силовые ведомства Тегерана совершили шаг, ставящий под сомнение единую линию иранской власти. Включение ведущего государственного телеканала Азербайджана AzTV в список «вражеских медиаструктур» и угрозы уголовного преследования в адрес сотрудничающих с AzTV лиц вынудили Баку перейти к зеркальным ответным мерам.

В Агентстве по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) выразили глубокое недоумение в связи с подобными действиями и, опираясь на статью 11.4 Закона АР «О медиа», задействовали принцип взаимности. На территории Азербайджана объявлена незаконной деятельность иранского телеканала «Səhər» и новостного агентства «Mehr», а также их представителей. Ведомство призвало отечественные СМИ и журналистов строго соблюдать рамки международного права и прекратить любое сотрудничество с указанными ресурсами.

О том, что стоит за очередным витком информационного кризиса и как он отразится на двустороннем диалоге, рассказал 1news.az политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

«Для нас это известие стало ожидаемой неожиданностью. Почему неожиданностью? Потому что в последние месяцы иранское политическое руководство последовательно демонстрировало стремление к продолжению конструктивного диалога с Азербайджаном на самом высоком уровне - на уровне президентов и руководителей парламентов. Неоднократно подчеркивалась необходимость укрепления двустороннего сотрудничества.

Естественно, в этом процессе средствам массовой информации отводится особая роль. И если учитывать, что AzTV является ведущим государственным телеканалом Азербайджана, подобное отношение к нему вызывает, по меньшей мере, недоумение.

AzTV был фактически определен как «враждебный канал». Естественно, реакция азербайджанской стороны последовала незамедлительно. Сегодня можно говорить о новом информационном кризисе в отношениях между двумя странами. При этом возник он не по инициативе Азербайджана.

Тем более что AzTV, как правило, старался избегать односторонних оценок в освещении ирано-израильского конфликта с участием США и стремился максимально объективно передавать происходящее. Однако, судя по всему, в Иране увидели ситуацию иначе и приняли соответствующее решение.

Если учитывать, что в официальных формулировках прозвучало определение «враждебные», то складывается впечатление, что в Иране либо уже ведут, либо готовы начать информационное противостояние с Азербайджаном.

В этой ситуации реакция Баку была закономерной и своевременной. Соответствующие меры уже приняты в отношении двух иранских информационных ресурсов. Было бы странно, если бы Азербайджан оставил подобные действия без ответа.

При этом хотелось бы еще раз подчеркнуть: Азербайджан проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику. Наша страна выбирает друзей и партнеров не по чьим-либо указаниям, а исключительно исходя из собственных национальных интересов. И любые попытки - прямые или косвенные - навязать нам свои условия или повлиять на этот выбор обречены на неудачу.

Азербайджан неизменно стремится поддерживать с Ираном добрососедские отношения и развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах обоих народов. Однако подобные действия иранской стороны лишь играют на руку тем силам, которые заинтересованы в ухудшении азербайджано-иранских отношений.

Более того, создается впечатление, что своими шагами Тегеран сам способствует формированию именно такого негативного сценария. При этом нельзя не отметить, что в последнее время в Иране не прекращалась антиазербайджанская пропаганда. Предпринимались действия и звучали заявления, которые никак не соответствуют духу добрососедства, взаимного уважения и взаимопонимания, о необходимости которых столь часто говорят представители иранского руководства.

В сложившихся условиях было вполне ожидаемо, что Азербайджан не останется в стороне и отреагирует в соответствии с логикой развития событий. При этом важно подчеркнуть, что до последнего момента Баку придерживался сдержанной позиции. Мы внимательно следили за происходящим в Иране, анализировали ситуацию и учитывали особенности положения, в котором оказалась страна в условиях войны.

Однако если Тегеран намерен рассматривать Азербайджан в качестве противника в информационном пространстве, то это выбор самого Ирана, а не Азербайджана. Наша страна не заинтересована в конфронтации и последовательно выступает за развитие добрососедских отношений.

Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что сегодня в Иране сложилась весьма неоднозначная ситуация. Под влиянием военных событий процесс принятия решений стал менее понятным и последовательным, что, вероятно, отражается и на внешнеполитических шагах Тегерана.

Возникает закономерный вопрос: почему именно Министерство разведки Ирана берет на себя оценку деятельности средств массовой информации, тогда как другие государственные структуры предпочитают хранить молчание? Складывается впечатление, что существующая неопределенность в системе принятия решений в Иране играет с государством злую шутку и приводит к шагам, которые лишь осложняют отношения с соседями.

Рано или поздно в Тегеране должны определиться, кем для них является Азербайджан. Если, как неоднократно заявляют официальные лица, Азербайджан - дружественное государство, то подобные решения и заявления силовых структур этому явно противоречат. Если же отдельные представители иранских ведомств продолжают воспринимать Азербайджан как враждебную сторону, то это свидетельствует о наличии серьезных противоречий внутри самой иранской системы принятия решений. Именно эта двойственность сегодня вызывает наибольшее недоумение».

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