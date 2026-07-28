В Баку задержан мужчина, оскорблявший верующих и покрытых женщин в социальных сетях - ВИДЕО

В Азербайджане правоохранительные органы задержали гражданина, распространявшего в социальных сетях контент, унижающий честь и достоинство верующих.

Согласно информации, полученной 1news.az, сотрудники полиции задержали Узеира Абаса (1979 года рождения), публиковавшего материалы, грубо нарушающие законодательство.

Задержанный регулярно размещал неэтичные видеоролики и стихи, содержащие прямые оскорбления в адрес религиозных людей, в особенности женщин, носящих хиджаб, что вызвало широкое возмущение общественности.

В настоящее время в отношении Узеира Абаса продолжаются необходимые процессуальные действия.

Представляем вашему вниманию соответствующие фото- и видеоматериалы: