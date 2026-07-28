Визит Президента Ильхама Алиева в Берлин: в одном шаге от победы в стратегической конкуренции за газовый рынок Европы

Ибрагим Мамедов

Доктор философии по истории

Ключевые тезисы:

Визит Президента Ильхама Алиева в Германию обеспечивает решительную победу Азербайджана в великой стратегической конкуренции за газовый рынок Европы и необратимость этого процесса.

Первые 3 из 6 шагов энергетической стратегии Баку в Европейском Союзе полностью реализованы;

Остальные 3 цели для увеличения экспорта — официальное обращение европейских стран, расширение инфраструктуры (TANAP/TAP) и выделение кредитов европейскими банками на эти проекты;

На фоне напряженности на Ближнем Востоке, задержек поставок СПГ, конкуренции с Азией и падения запасов в хранилищах до самого низкого уровня за последние годы (прогноз Goldman Sachs: 67% в октябре), цена на газ в Европе выросла до 700–716 долларов за 1000 кубометров;

Полная поддержка Берлина: Канцлер Фридрих Мерц, согласившись на расширение инфраструктуры, назвал Азербайджан самым привлекательным партнером для энергетической безопасности, в особенности Южной Германии;

Эти большие успехи Азербайджана провоцируют как коммерческих, так и геополитических конкурентов усиливать давление на Баку;

Перспектива реэкспорта: Укрепление на европейском рынке в будущем создает правовые и технические условия для реэкспорта газовых ресурсов других стран региона в Европу через Азербайджан.

Политика Азербайджана по захвату стратегических позиций на газовом рынке Европы, интенсифицированная с 2022 года, уже вышла на финишную прямую.

Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию стал историческим событием, обеспечившим выход нашей страны на финишную прямую в глобальной стратегической конкуренции за газовый рынок Европы.

К слову, Германия, уже вступившая на путь стратегического партнерства с Азербайджаном, в октябре 2024 года и июле 2025 года впервые со времен Второй мировой войны подписала двусторонние соглашения о безопасности с Великобританией — главным стратегическим партнером Азербайджана в нефтегазовых проектах, в результате чего они превратились в два ведущих столпа европейской безопасности.

Глава государства, с большим мастерством управляющий сложной геополитической ситуацией в мире в рамках национальных интересов, оформляет долгосрочную и незыблемую позицию Азербайджана на крупнейшем энергетическом рынке планеты.

Пять из шести важных шагов, которые необходимо было предпринять на этом пути, уже успешно пройдены.

Стратегия Баку на газовом рынке Европы: формула «шести шагов»

Деятельность Азербайджана на энергетическом рынке Европейского Союза (ЕС) не носит стихийного характера, а опирается на точно рассчитанную коммерческую и экономическую стратегию. Основными столпами этой стратегии являются следующие принципы:

Привлечение большего числа стран Европы к сети поставок; Подписание более долгосрочных контрактов со странами; Транспортировка больших объемов голубого топлива; Обеспечение выгодных для всех коммерческих условий; Создание расширенной и диверсифицированной инфраструктуры во имя будущего; Привлечение европейских банков к расширению инфраструктуры.

В качестве реального результата этой стратегии Азербайджан, шаг за шагом продвигаясь вперед, уже полностью достиг первых 3 важных целей:

Во-первых , Азербайджан официально признан надежным стратегическим энергетическим партнером Европы.

, Азербайджан официально признан надежным стратегическим энергетическим партнером Европы. Во-вторых , посредством сети интерконнекторов азербайджанский газ сегодня успешно транспортируется в 10 стран Старого Света.

, посредством сети интерконнекторов азербайджанский газ сегодня успешно транспортируется в 10 стран Старого Света. В-третьих, подписан 10-летний контракт на поставку газа с Германией, считающейся локомотивом европейской экономики.

10-летний мост между Берлином и Баку

Удвоение объемов транспортируемого в Европу азербайджанского газа к 2027 году было официально закреплено «Меморандумом о взаимопонимании по Стратегическому Партнерству в сфере энергетики между Европейским Союзом, представленным Европейской Комиссией, и Азербайджанской Республикой», подписанным в Баку 18 июля 2022 года. В настоящее время идет процесс реализации этого соглашения с конкретными странами на двусторонней основе.

Как отметил в своем официальном заявлении Президент Ильхам Алиев, в рамках 10-летнего контракта, подписанного с немецкими компаниями, первоначальный объем транспортировки составляет 1,5 миллиарда кубометров. Однако эта цифра не является пределом, и значительное увеличение экспорта вполне реально. Для этого Президент Ильхам Алиев предлагает четкую дорожную карту из 3 шагов на следующий период: 1) официальное обращение об увеличении импорта газа, 2) расширение существующей инфраструктуры и 3) выделение европейскими банками финансирования на эти проекты с учетом "зеленой повестки".

Судя по всему, немецкая сторона также полностью принимает эту реальность. Заявления канцлера Фридриха Мерца в рамках визита продемонстрировали, что Берлин крайне заинтересован в этом вопросе. Подчеркнув, что Азербайджан является уникальной страной региона, производящей энергию в объемах, многократно превышающих ее внутренние потребности, канцлер заявил: "Германия имеет большой интерес в диверсификации импорта газа. Азербайджан является для нас самым привлекательным партнером в энергетической безопасности Германии, особенно в снабжении региона Южной Германии, где инфраструктура уже развита."

Данная позиция канцлера Мерца показывает, что первоначальный консенсус по 4-му и 5-му шагам стратегии (желание увеличить импорт и согласие на расширение инфраструктуры) уже достигнут. Теперь, чтобы процесс принял полностью необратимый характер, остается единственный, последний шаг — открытие европейскими банками кредитных линий для расширения систем транспортировки газа.

К слову, в апреле 2025 года Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь с официальным визитом в Азербайджане, заявил, что Европа также должна работать над расширением инфраструктуры для импорта большего объема газа из Азербайджана: «…здесь, наряду с газом, также есть потребность в расширении инфраструктуры. Таким образом, мы должны работать над улучшением инфраструктуры в Европе. Потому что ее объемов все еще недостаточно. Одним словом, после этих встреч у нас появились и новые домашние задания».

Во время подписания Стратегического энергетического меморандума в Баку фон дер Ляйен официально заявила: "Посредством этого Меморандума мы берем на себя обязательство по расширению Южного газового коридора. За несколько лет мы доведем объем газа, транспортируемого по этому маршруту, до 20 миллиардов кубометров в год."

Все это дает основание утверждать, что вопрос привлечения кредитов от европейских банков для увеличения мощности трубопроводов уже включен в официальную повестку дня и общие экономические цели официальных лиц ЕС и Германии (как на уровне Президента, так и Канцлера).

Время визита Президента Ильхама Алиева в Берлин для принятия решающих шагов в этой стратегической энергетической политике также выбрано предельно точно, и глобальные условия работают в пользу этих коммерческих планов.

По данным на последние дни июля, нефть марки "Brent" торгуется на уровне 92–93 долларов. Однако на пике напряженности в прошлые недели цены поднимались выше 101 доллара. Ограничение деятельности Каспийского Трубопроводного Консорциума в качестве альтернативного маршрута из-за перебоев в порту Новороссийск усилило опасения дефицита сырой нефти на рынке. Одновременное подорожание нефти и газа вновь актуализирует инфляционное давление в глобальной экономике.

Газовый кризис параллельно с нефтяным: Цены достигают пика

В период этого стратегического сближения между Баку и Берлином на внутреннем энергетическом рынке Европы наблюдается серьезная напряженность. На континенте цена на природный газ резко выросла, достигнув 700–716 долларов за 1000 кубометров (или свыше 60–62 евро за 1 МВт·ч). Эта ситуация доводит до максимума риск дефицита газа и роста цен в предстоящем зимнем сезоне. Основные причины роста цен носят глобальный характер:

Геополитические препятствия в Ормузском проливе и в регионе серьезно задержали поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Залива.

Уровень заполняемости подземных газовых хранилищ на континенте упал до самых низких показателей за последние годы, и процесс идет очень медленно. По предупреждению "Goldman Sachs", прогнозируется, что к концу октября хранилища будут заполнены всего на 67 процентов.

На рост цен также влияет глобальная конкуренция. Так, предложение азиатскими странами более высокой цены на газ приводит к тому, что танкеры с СПГ отворачиваются от Европы и направляются на Восток.

Такое стремительное подорожание газа ставит европейскую экономику в безвыходное положение, резко увеличивая расходы как домашних хозяйств, так и промышленных предприятий. Именно на фоне такого кризиса азербайджанский трубопроводный газ становится для Европы единственным стабильным и предсказуемым путем спасения.

Геополитическое преимущество Азербайджана

Успехи энергетической дипломатии Азербайджана также совпадают с фундаментальными тектоническими изменениями, происходящими в мире. Военно-политическая напряженность в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также вероятность распространения этих рисков в будущем на Малаккский пролив и Южно-Китайское море парализуют глобальные торговые пути. С другой стороны, даже если российско-украинская война будет остановлена на основе прекращения огня, отмена санкций и восстановление старых энергетических связей могут занять десятилетия.

Именно в таких условиях усиление технического потенциала Южного газового коридора (TANAP и TAP) имеет для Европы жизненно важное значение. Сложившаяся конъюнктура рынка дает Азербайджану возможность глубоко укорениться на европейском рынке как в географическом, так и в экономико-коммерческом плане.

Центр реэкспорта будущего

Укрепление Азербайджана на европейском рынке с еще большими объемами и долгосрочными контрактами является не только сегодняшней выгодой, но и гигантским геополитическим дивидендом будущего. Возрастание роли Баку в газовой архитектуре Европы в будущем создаст возможность для реэкспорта газовых ресурсов других богатых стран региона в Европу через Азербайджан. А это превращает нашу страну из регионального энергетического центра в стратегический узел глобального масштаба.

Визит Президента Ильхама Алиева в Берлин еще раз доказал, что Азербайджан находится в одном шаге от очередной блестящей геополитической и экономической победы в великой схватке за газовый рынок.

Реакция конкурентов: Геополитическое давление и гибридные атаки

Завоевание позиций на крупнейшем в мире энергетическом рынке никогда не происходит без сопротивления.

Естественно, нахождение Азербайджана в одном шаге от такого экономико-коммерческого успеха провоцирует нападки на нашу страну как со стороны коммерческих, так и геополитических конкурентов.

Например, одной из причин политического давления ПАСЕ и Европейского Парламента (ЕП) на Азербайджан является попытка получить более выгодные условия в торговле газом и экономические интересы, стоящие за этим. Политическое давление часто использовалось и используется как инструмент (рычаг конкуренции) для ослабления позиций официального Баку на коммерческих переговорах и диктовки цен. Однако союзники и стратегические партнеры Азербайджана в Европе уже значительно сильнее его конкурентов, и с этой точки зрения баланс сил серьезно изменился в нашу пользу.

Это давление проявляется и будет проявляться в различных формах, таких как информационная война, "зеленые" предлоги, искусственная региональная напряженность. В международных СМИ и на определенных политических платформах наблюдаются предвзятые кампании против Азербайджана, попытки нанести удар по имиджу страны.

Однако решительная и сбалансированная внешняя политика, демонстрируемая официальным Баку, а также острая и безальтернативная потребность Европы сегодня в голубом топливе сводят влияние подобных гибридных атак к минимуму.

Это одна из кульминационных точек энергетической дипломатии, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым с 2022 года, этап завершения стратегии, который, нейтрализуя давление как коммерческих, так и геополитических конкурентов, ведет Азербайджан к намеченной цели.