Мэр: Турция начала реконструкцию ж/д участка Акьяка-Гюмри

В настоящее время ведутся строительные работы по восстановлению инфраструктуры железной дороги Акьяка-Гюмри, которые будут завершены в течение 2-3 месяцев.

Об этом сообщил «Арменпресс» мэр Акьяки Эрдугер Топтас.

По его словам, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, и объявлены публичные тендеры на строительство. Начавшиеся строительные работы являются подготовкой к открытию армяно-турецкой границы.

Уже объявлен тендер на строительство грунтовой дороги от Акьяки до Гюмри.

«Тендер на строительство дороги от Акьяки до Гюмри уже объявлен, и мы ожидаем, что работы начнутся и там. Это часть политики нашего правительства по развитию добрососедских и дружественных отношений», — сказал Топтас.

Мэр отметил, что также открываются широкие возможности для сотрудничества в области сельского хозяйства и промышленности между двумя странами.

Группе армянских журналистов, посетивших Турцию в рамках программы журналистского обмена, была предоставлена возможность ознакомиться на месте с ходом работ по вводу железной дороги в эксплуатацию с турецкой стороны.