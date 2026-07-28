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Дочь Ким Чен Ына впервые приняла участие в памятных мероприятиях государственного уровня

Джамиля Суджадинова12:44 - Сегодня
Дочь Ким Чен Ына впервые приняла участие в памятных мероприятиях государственного уровня

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине подписания соглашения о перемирии, завершившего активную фазу Корейской войны 1950–1953 годов

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), в ходе церемоний глава государства посетил военные мемориалы, почтил память погибших и встретился с ветеранами.

Особое внимание привлекло участие в мероприятиях дочери северокорейского лидера, известной как Чжу Э. Она впервые присутствовала на официальных церемониях, посвященных годовщине перемирия, сопровождая Ким Чен Ына во время посещения мемориальных объектов и встреч с ветеранами войны.

Согласно сообщениям северокорейских государственных средств массовой информации, Ким Чен Ын возложил цветы к могилам представителей первого поколения партизанского движения, а также подтвердил официальную позицию Пхеньяна, согласно которой события Корейской войны рассматриваются как «великая победа» страны. При этом сама война завершилась не подписанием мирного договора, а соглашением о перемирии, которое действует до настоящего времени.

На опубликованных KCNA фотографиях и видеозаписях Чжу Э постоянно находится рядом с главой государства, участвует в церемониальных мероприятиях, занимает место в центре официальных построений и вместе с отцом приветствует ветеранов. Аналитики отмечают, что подобный формат публичных мероприятий свидетельствует о дальнейшем укреплении ее статуса в политической и общественной жизни страны.

Министерство объединения Республики Корея также обратило внимание на символическое значение нынешней церемонии. В ведомстве отметили, что это стало первым случаем участия Чжу Э в мероприятиях, посвященных годовщине перемирия, а также ее первым посещением Кладбища павших героев Отечественной освободительной войны и Кладбища революционных мучеников.

Интерес к появлению дочери северокорейского лидера усиливается на фоне оценок южнокорейских спецслужб. Ранее, по итогам закрытых брифингов для парламентариев, Национальная разведывательная служба Республики Корея сообщила, что располагает разведывательной информацией, позволяющей рассматривать Чжу Э как наиболее вероятную преемницу Ким Чен Ына. Официальный Пхеньян при этом не делал публичных заявлений относительно возможной передачи власти в будущем.

Источник: Reuters

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