Бакинский метрополитен объяснил, как вернуть потерянную или забытую вещь - ФОТО

Бакинский метрополитен на своих официальных страницах в социальных сетях опубликовал информацию о порядке возврата вещей, потерянных или забытых пассажирами во время поездки в метро.

Как отмечается в публикации, если на станции или в вагоне метро обнаружена забытая вещь, сотрудники метрополитена незамедлительно сообщают об этом в полицию. После этого находка передается на хранение в управление полиции Бакинского метрополитена.

Пассажирам, потерявшим или забывшим свои вещи, рекомендуется обратиться в управление полиции Бакинского метрополитена. Забрать найденную вещь можно, предъявив документ, удостоверяющий личность.