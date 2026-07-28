На границе с Ираном пресечена попытка контрабанды наркотиков - ФОТО

Пресечена попытка контрабанды из Ирана в Азербайджан около 7,7 кг наркотиков и 790 психотропных таблеток.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Отмечается, что в результате проведенных погранично-поисковых и оперативных мероприятий на служебной территории пограничного отряда «Гейтепе» Пограничных войск ГПС было обнаружено и изъято из незаконного оборота 7 килограммов 368 граммов марихуаны, а на территории погранотряда «Горадиз» - 330 граммов марихуаны и 790 таблеток психотропного препарата «Метадон М-40».

Таким образом, пресечен ввоз 7 килограммов 698 граммов наркотических средств и 790 наркосодержащих таблеток.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.