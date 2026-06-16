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Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном

First News Media12:25 - Сегодня
Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном

Израиль в ходе совместной военной операции с США «обезглавил руководство» Ирана, «превратил в пыль ядерные объекты», ударил по иранской ракетной программе, чтобы пресечь угрозу ядерного уничтожения.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает его пресс-служба в соцсети Х.

«Я слышу, как люди спрашивают: чего мы достигли? И мой ответ им: чего мы достигли?! Мы предотвратили непосредственную угрозу уничтожения. Вместе с нашими американскими друзьями мы провели крупнейшую наступательную воздушную операцию в истории Израиля», — заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль совместно с США нейтрализовал ученых-ядерщиков, обезглавил руководство Ирана, уничтожил ядерные объекты, ракеты и заводы по их производству, а также нанес удары по военной инфраструктуре, уничтожил флот и ВВС Ирана, нейтрализовал командиров «Басидж», нанеся «колоссальный ущерб» экономике Ирана.

Нетаньяху заявил, что Иран «стремительно мчался к ядерному оружию» и спешно закапывал свою ракетную и ядерную промышленность под землю. «И эту угрозу, угрозу уничтожения населения Израиля, мы предотвратили на многие годы вперед», — добавил премьер.

Премьер отметил, что борьба еще не окончена и Израиль должен сохранять бдительность в отношении Ирана и его «сателлитов» в Газе, Ливане, Сирии и Йемене. «Одновременно мы сделали еще одну вещь: мы создали глубокие зоны безопасности вокруг Государства Израиль. Мы сделали это в Газе, в Ливане, в Сирии, где, кстати, мы уничтожили все вооружения армии [экс-президента Сирии Башара] Асада, которая была центральным звеном «Оси зла», — заявил он.

По словам Нетаньяху, Израиль полностью изменил свою оборонную доктрину: «Мы сломали барьер страха. Мы проявляем инициативу, мы атакуем, мы действуем внезапно и наносим удары по тем, кто угрожает нашей жизни». Иран и его союзники в результате военной операции «слабы как никогда».

Премьер пообещал и дальше нейтрализовывать угрозы, строить новые союзы, развивать новые технологии и вкладывать средства в независимость производства вооружений.

Источник: РБК

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