В Азербайджане задержаны подозреваемые в поджоге около 9 га зерновых полей и кустарников - ФОТО

В четырех селах Азербайджана в результате поджогов сгорело около 9 га скошенных зерновых полей, сухой травы и кустарников.

Как сообщили 1news.az в Министерстве внутренних дел, пожары произошли в селах Машлыг Джалилабадского района, Дюзгышлаг Геранбойского района, Ягублу Огузского района и Газли Исмаиллинского района.

В результате расследования установлено, что поджоги совершены жителями указанных районов – Ф.Зейналовым, А. Алиевым, А.Агаевым и М.Шукюровым.

В отношении указанных лиц приняты меры в соответствии с законодательством.