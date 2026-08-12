СМИ: США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие
США и Иран договорились продлить срок действия 60-дневного перемирия, установленного в рамках Исламабадского меморандума.
Об этом агентству Anadolu сообщили источники в правительстве Пакистана.
По их данным, срок действия нынешнего соглашения о прекращении огня истекает 17 августа. Стороны уведомили посредников о согласии на его продление.
«Обе стороны сообщили посредникам о своём согласии продлить срок действия соглашения», — заявил источник, близкий к посредническому процессу.
Источник добавил, что в настоящее время стороны обмениваются сообщениями для согласования нового срока.
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