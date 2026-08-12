СМИ: США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие

США и Иран договорились продлить срок действия 60-дневного перемирия, установленного в рамках Исламабадского меморандума.

Об этом агентству Anadolu сообщили источники в правительстве Пакистана.

По их данным, срок действия нынешнего соглашения о прекращении огня истекает 17 августа. Стороны уведомили посредников о согласии на его продление.

«Обе стороны сообщили посредникам о своём согласии продлить срок действия соглашения», — заявил источник, близкий к посредническому процессу.

Источник добавил, что в настоящее время стороны обмениваются сообщениями для согласования нового срока.