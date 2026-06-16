В Баку мужчина выдавал себя за сотрудника полиции и собирал деньги с водителей - ВИДЕО

В Баку внимание пользователей соцсетей привлёк мужчина, который, как утверждается, выдавал себя за сотрудника полиции, и требовал деньги у водителей.

Как передает Oxu.Az, соответствующая жалоба была опубликована в социальных сетях.

По имеющейся информации, мужчина подходил к водителям возле станции метро "Иншаатчылар" и требовал у них деньги.

По словам автора жалобы, он заявлял, что контролирует эту территорию уже много лет, и давал автомобилистам различные обещания.

"Он говорил, что уже 15 лет отвечает за этот участок. Утверждал, что договорился с полицией и что при парковке здесь система AzParking не выписывает штрафы. После этого фотографировал государственные регистрационные номера автомобилей и куда-то их отправлял", - говорится в публикации.

В ответ на запрос Oxu.az сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльбрус Ибрагимов сообщил, что незаконно занятая под парковку территория в Ясамальском районе столицы была взята под контроль сотрудниками полиции.

"С лицом, организовавшим незаконную парковку, была проведена профилактическая беседа, после чего в его отношении были приняты предусмотренные законом меры. Отметим, что лица, которые без соответствующих полномочий организуют парковочные места, оказывают услуги по парковке или требуют оплату за такие услуги, выявляются и привлекаются к административной ответственности", - заявил Ибрагимов.