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«Медитируйте, молитесь или смотрите футбол»: Инфантино ответил на критику в адрес ФИФА

First News Media17:47 - Сегодня
«Медитируйте, молитесь или смотрите футбол»: Инфантино ответил на критику в адрес ФИФА

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступил с резким обращением к критикам своей деятельности, работы Международной федерации футбола и проведения чемпионата мира по футболу. 

В опубликованном в социальной сети Instagram сообщении он призвал отказаться от распространения, по его мнению, необоснованной критики и ложной информации, предложив вместо этого «медитировать, молиться или смотреть футбольный матч».

Обращение Инфантино было опубликовано в формате серии из пятнадцати слайдов на его личной странице, а также размещено в официальном аккаунте Международной федерации футбола, аудитория которого насчитывает около восьми миллионов подписчиков. В своем заявлении глава организации обратился к тем, кто, по его словам, распространяет негативную информацию о деятельности федерации, отметив, что пока одни «сеют семена ненависти», Международная федерация футбола продолжает проводить «величайшее событие на Земле».

Инфантино заявил, что чемпионат мира продемонстрировал лучшие качества человечества и стал символом единства людей из разных стран. Он также выразил уверенность, что турнир 2026 года пройдет в полностью безопасной атмосфере и станет праздником футбола, не омраченным серьезными происшествиями.

Отдельное внимание президент Международной федерации футбола уделил участию сборной Ирана в чемпионате мира. По его словам, организация приложила значительные усилия для обеспечения участия команды, несмотря на сложную международную обстановку и напряженные отношения между Ираном и Соединенными Штатами Америки, являющимися одной из стран-хозяек турнира. Инфантино заявил, что иранская делегация прибыла в страну без каких-либо инцидентов, а взаимодействие между сторонами прошло успешно.

Вместе с тем эти заявления расходятся с позицией представителей сборной Ирана. Главный тренер национальной команды Амир Галенои ранее заявил, что именно иранская сборная столкнулась с наибольшими трудностями среди участников турнира. По его словам, команда испытывала серьезные проблемы с организацией участия в соревнованиях еще до начала чемпионата.

Согласно сообщениям представителей сборной, часть членов тренерского штаба столкнулась с задержками при оформлении виз, а нескольким специалистам было отказано во въезде в Соединенные Штаты Америки. Кроме того, некоторые иранские болельщики лишились ранее выделенных билетов на матчи. Из-за возникших логистических сложностей сборной также пришлось перенести свою тренировочную базу из города Тусон в американском штате Аризона в мексиканскую Тихуану. 

После начала турнира команда, как сообщалось, столкнулась и с ограничениями на передвижение между тренировочной базой и городами проведения матчей группового этапа.

Похожие трудности, по данным ряда СМИ, испытывали и представители других стран. В частности, ограничения на въезд затронули часть болельщиков из Гаити, Сенегала и Кот-д'Ивуара в связи с миграционной политикой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. 

Кроме того, сомалийскому футбольному арбитру Омару Артану было отказано во въезде в Соединенные Штаты, несмотря на наличие дипломатического паспорта и действующей американской визы. В качестве причины, как сообщалось, были указаны предполагаемые связи с лицами, подозреваемыми в причастности к террористической деятельности.

Комментируя подобную критику, Инфантино отметил, что внимание общественности сосредоточено на сравнительно небольшом числе отказов в выдаче виз, тогда как миллионы иностранных граждан смогли беспрепятственно въехать в страну для посещения матчей. По его мнению, именно это лучше всего демонстрирует объединяющую роль футбола

Президент Международной федерации футбола также заявил, что турнир прошел без серьезных происшествий. По его словам, во время соревнований не было зафиксировано случаев насилия, а атмосфера чемпионата характеризовалась единством, радостью и позитивными эмоциями.

В то же время после завершения ряда матчей были зарегистрированы инциденты, ставшие предметом отдельных расследований. Международная федерация футбола изучает обстоятельства конфликта между игроками и представителями тренерских штабов сборных Аргентины и Испании после финального матча турнира. Кроме того, проводится проверка сообщений о возможных расистских оскорблениях в адрес американского блогера IShowSpeed, а также расследуются обстоятельства задержаний болельщиков на нескольких матчах, включая полуфинальную встречу между сборными Англии и Аргентины в Атланте.

Дополнительные дискуссии вызвало и присутствие сотрудников Иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов на стадионах во время проведения матчей. Этот вопрос также стал предметом общественного обсуждения и критики со стороны части болельщиков и правозащитных организаций.

Источник: BBC

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