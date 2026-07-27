В Пакистане более 100 человек погибли из-за муссонных дождей и наводнений

Сильные муссонные дожди и вызванные ими наводнения продолжают приводить к человеческим жертвам и масштабным разрушениям в Пакистане.

По последним данным властей страны, с начала сезона муссонов в июне погибли не менее 107 человек, еще 344 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, стихия повредила сотни жилых домов, а метеорологические службы предупреждают о вероятности новых интенсивных осадков уже в ближайшие дни.

Согласно информации Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), наибольшее число погибших зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, где жертвами последствий стали 55 человек. Еще 36 человек погибли в провинции Пенджаб, которая также оказалась в числе наиболее пострадавших регионов страны.

В ведомстве сообщили, что более половины всех смертельных случаев связаны с обрушением жилых домов и крыш зданий, не выдержавших проливных дождей и подтоплений. Помимо человеческих жертв, стихия нанесла значительный ущерб жилой инфраструктуре, ведь повреждены сотни домов, а многие семьи были вынуждены покинуть свои жилища.

Особенно сложная ситуация складывается в провинции Пенджаб, так как в ее административном центре Лахоре, являющемся вторым по численности населения городом Пакистана, власти развернули не менее семнадцати временных лагерей для размещения эвакуированных жителей. В них размещают людей, оставшихся без жилья или вынужденных покинуть опасные районы из-за продолжающегося подъема уровня воды.

Как сообщается, под водой в настоящее время находится обширная территория площадью около 400 квадратных километров, охватывающая районы Лахора и Гуджранвалы. Чиновник отметил, что масштабы затопления настолько велики, что пострадавшая местность напоминает «внутреннее море».

Главный министр провинции Пенджаб Марьям Наваз Шариф сообщила, что по всему региону мобилизованы подразделения экстренного реагирования. По ее словам, спасательные службы и коммунальные бригады продолжают круглосуточную работу по ликвидации последствий непогоды, включая откачку паводковых вод, оказание помощи пострадавшим и обеспечение безопасности населения.

По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели на территории ряда регионов страны ожидаются новые сильные ливни, которые могут привести к дальнейшему подъему уровня воды в реках, расширению зон подтопления и увеличению числа пострадавших.

Пакистан регулярно сталкивается с разрушительными последствиями сезона муссонов, который ежегодно сопровождается проливными дождями, наводнениями и оползнями..

Одним из наиболее тяжелых периодов для Пакистана стали масштабные наводнения 2025 года. Тогда жертвами стихии стали 1037 человек, около двух миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, стихия привела к гибели миллионов голов сельскохозяйственных животных, уничтожила значительные площади посевов и нанесла серьезный ущерб транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуре страны.

Источник: Aljazeera