Хуситы атаковали объекты для транспортировки саудовской нефти

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало объекты для транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море.

"Мы нанесли удары с использованием нескольких беспилотников по ряду объектов и узлов, имеющих критическое значение для транспортировки и поставок сырой нефти из восточной части Саудовской Аравии в город Янбу", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.

Как отмечается, эта атака стала ответом на вторжение беспилотников, запущенных Саудовской Аравией, в воздушное пространство Йемена.

Источник: РИА Новости