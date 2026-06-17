Задержан кандидат в депутаты от избирательного блока Самвела Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Кандидат в депутаты от блока «Сильная Армения» Давид Казинян задержан.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации Антикоррупционного комитета, Казинян был задержан спустя несколько часов после того, как Центральная избирательная комиссия дала разрешение Генеральной прокуратуре на начало уголовного преследования в его отношении.

Казинян считается соратником главы «Ташир» Самвела Карапетяна.

16:36

Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила представленное Генпрокуратурой ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении Давида Казиняна, включенного в избирательный список блока «Сильная Армения».

Напомним, что Антикоррупционный комитет Армении обратился в Генеральную прокуратуру для подачи в ЦИК ходатайства о лишении неприкосновенности зарегистрированного кандидатом в депутаты Давида Казиняна.

«В результате мероприятий, осуществленных сотрудниками Антикоррупционного комитета Армении, получены фактические данные о том, что лица, назначенные ответственными в офисе «Сильной Армении» административного района Арабкир города Ереван, а также зарегистрированный кандидатом в депутаты от «Сильной Армении» Давид Казинян, по предварительному сговору со сторонниками и группой сотрудничающих с ними граждан, пообещали избирателям, а также дали им предвыборные взятки.

По данному факту инициировано уголовное производство, задержан ряд лиц, проведены обыски и иные процессуальные действия», — говорится в сообщении комитета.

Источник: news.am