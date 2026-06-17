Трамп допустил, что цены на нефть будут ниже, чем до начала войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает, что цены на нефть могут стать ниже, чем были до начала войны с Ираном.

«Кто действительно доволен, так это рынок <...>. Нефть стоит $73-74, и это очень близко к тому уровню, который был до кризиса. <...> Опять же, фондовый рынок взлетел до небес, а цены на нефть резко упали. Думаю, сейчас они где-то в районе $70. <...> Я думаю, что цены на нефть могут стать ниже, чем были до войны», — сказал американский лидер на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Источник: ТАСС