Президент Азербайджана наградил сотрудников здравоохранения

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

За плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджанской Республике награждены следующие лица:

Орденом «Эмек» 3-й степени:

Джавадов Эмин Агаджавад оглы

Джамилов Руфат Рустам оглы

Алекперов Джебраил Алекпер оглы

Гаджиева Адиля Сабир гызы

Исламзаде Фуад Ислам оглы

Косаев Джамаледдин Валех оглы

Набиев Низами Наби оглы

Медалью «Терегги»:

Абушов Насреддин Садреддин оглы

Агаев Эльшан Алям оглы

Агаева Наида Рустам гызы

Ахмедова Чичек Мамед гызы

Алиджабарова Улдуз Исрафил гызы

Алиев Эюб Мамедрза оглы

Алиева Кифаят Гусейн гызы

Аллямова Фирангиз Ашур гызы

Азимов Назим Керим оглы

Гаджиев Эльхан Сархан оглы

Гусейнов Сахиб Ахмед оглы

Хасиев Ариф Исфандияр оглы

Ибадов Самир Алихас оглы

Казими Мирджалал Мирказым оглы

Гафарова Эллада Бахтияр гызы

Гараева Ягут Фахреддин гызы

Гулиева Егяна Ядулла гызы

Гурбанова Зулейха Гаджибаба гызы

Махалов Ислам Шариф оглы

Мамедова Севда Фахрят гызы

Мурадов Насир Шады оглы

Сеидова Лейла Мирясин гызы

Шабиева Гюльнара Дамяд гызы