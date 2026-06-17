Делегация Конгресса США посетила Шехидляр хиябаны - ФОТО

17 июня находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде посетила Шехидляр хиябаны, почтила светлую память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, и возложила цветы к их могилам.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, затем гости, полюбовавшиеся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству. В ходе посещения делегацию сопровождали сотрудники протокола и другие официальные лица.