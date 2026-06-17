Президент Чехии: страны НАТО на саммитах альянса стремятся не злить США

Эффективность саммитов НАТО в последние годы страдает от того, что государства-члены блока стремятся не злить США.

Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел, сообщило информационное агентство ČTK.

«Саммиты НАТО в последние годы страдают из-за стремления [государств-членов] не злить самого сильного члена альянса, то есть США, — отметил президент. — Саммитам альянса пойдет на пользу, если помимо официальной части [вновь] начнутся [практиковавшиеся ранее] неформальные дебаты глав государств и правительств».