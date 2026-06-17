В Армении стартовали учения с участием войск стран НАТО

Учения Eagle Partner-2026 с участием армянских, американских, французских и греческих военнослужащих стартовали в среду в Армении, сообщает пресс-служба Минобороны закавказской республики.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 17 июня в учебном центре "Зар" был дан старт учениям Eagle Partner-2026. Прозвучали государственные гимны Армении, США, Франции и Греции, а также гимн учений. Военнослужащих приветствовал заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в учениях задействованы военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса, а также вооруженных сил Франции и Греции.