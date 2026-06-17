В Армении заявили, что арбитраж удовлетворил ее ходатайство по «Электросетям»

Стокгольмский арбитражный трибунал удовлетворил ключевое ходатайство Еревана по делу компании "Электрические сети Армении", принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, о разделении разбирательства на две части.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства республики.

"Стокгольмский арбитражный трибунал своим решением от 16 июня 2024 года полностью удовлетворил ходатайство Армении о разделении разбирательства на две части: в арбитражном деле Liormand Holdings Limited и "Карапетяны против Армении", — сообщил кабинет министров.

Источник: ТАСС