В Испании изъяли 16 тонн поддельной формы к ЧМ-2026

Национальная полиция Испании в ходе совместной операции с INTERPOL (Международная организация уголовной полиции), EUROPOL (Полицейская служба Европейского союза), EUIPO (Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности) и OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством) изъяла более 66 тыс. поддельных футболок и комплектов формы сборных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общий вес контрафактной продукции составила 16 т. В ходе операции задержаны 95 человек по подозрению в преступлениях против промышленной собственности.

Как пишет El Mundo, обыски прошли более чем в 15 точках на территории Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Малаге, а также в городах Эльче и Дения (провинция Аликанте). Расследование началось в апреле 2025 года в преддверии чемпионата мира. Правоохранители выявили значительный поток контрафактной продукции, которая должна была поступить в Испанию. Основной объем подделок составляли копии формы испанской сборной.

Изъятые подделки имитировали дизайн, эмблемы и отличительные элементы различных национальных сборных, но их качество было «значительно ниже» оригинальной продукции. Контрафакт планировали продавать через рынки, уличную торговлю, платформы электронной коммерции и в социальных сетях.

Стоимость изъятой продукции на черном рынке оценивается в €2 млн. Ущерб для правообладателей, по оценкам полиции, превышает €7 млн.

Подобные операции проходили и в других странах. Так, полиция Торонто конфисковала более 16 тыс. поддельных футболок и флагов с логотипами ФИФА, а также два поддельных кубка ЧМ. Общая стоимость изъятой продукции оценивается в $2,5 млн. В Гонконге в ходе полицейской операции было изъято около 230 тыс. контрафактных товаров, включая около 30 тыс. футболок, бутсы, вратарские перчатки, сумки и аудиоколонки на сумму $20 млн.