Флора Керимова выразила благодарность Мехрибан Алиевой - ФОТО

Народная артистка Азербайджана Флора Керимова выразила благодарность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Напомним, что на прошлой неделе Ф.Керимова была госпитализирована из-за проблем со здоровьем - процесс лечения артистки взят под контроль Мехрибан Алиевой.

Пост благодарности народная артистка Азербайджана разместила на своих официальных страницах в социальных сетях, где отмечается следующее:

«Уважаемая Мехрибан ханым,

В трудные для меня дни, связанные с проблемами со здоровьем, проявленные Вами внимание, забота и то, что Вы лично держали моё лечение под своим контролем, тронули меня до глубины души.

За Ваши благородные человеческие качества, чуткое отношение и оказанное внимание выражаю Вам безграничную и глубокую признательность.

Ваша заботливость, душевная теплота и милосердие - одни из самых ценных человеческих качеств. Долг верности перед Вами я передаю своим детям как духовное наследие. Желаю Вам крепкого здоровья, долгой и достойной жизни, а также неизменных успехов и удач в Вашей благородной деятельности, которую Вы, как соратник, осуществляете рядом с Великим Полководцем во имя нашего народа.

С глубоким уважением и почтением,

Флора Керимова».