Полиция спасла более 400 кошек от поедания во Вьетнаме

Сотни кошек были спасены в рамках полицейской операции во Вьетнаме, в ходе которой правоохранители ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся кражей домашних животных на юге страны.

Как сообщается, преступники действовали более трех лет. Спасенных животных планировалось отправить на убой для продажи на мясо.

Были задержаны девять подозреваемых, сообщает официальная газета полиции Хошимина. Полицейские обнаружили более 400 живых животных и ещё 80 уже убитых и хранившихся в холодильнике.

Операция была начата в ответ на всплеск краж домашних животных. По словам полиции, задержанные признались, что приманивали и отлавливали кошек в разных районах юга Вьетнама.

Употребление в пищу кошек и собак во Вьетнаме законом не запрещено, и некоторые рестораны открыто включают такие блюда в меню. Однако торговцы обязаны иметь сертификаты, подтверждающие происхождение животных. В последнее время популярность такой практики снижается, особенно в крупных городах, где растет культура содержания домашних животных и отношение к кошкам и собакам как к питомцам.

Международная зоозащитная организация Humane World for Animals подтвердила, что по состоянию на вторник как минимум 40 из спасённых кошек удалось вернуть владельцам, и похвалила полицию за "решительные действия, которые спасли жизни стольких животных". В то же время там отметили, что около ста спасённых животных умерли позже из-за жестокого содержания и перенесённых мучений.

В организации заявили, что их первоочередной задачей является обеспечение благополучия животных, часть которых по-прежнему содержится в полицейском участке в качестве доказательств по продолжающемуся делу.

"Пока идет работа по возвращению украденных кошек их владельцам, нас больше всего беспокоят те животные, которые остаются в полицейском участке в качестве доказательств по делу", заявил представитель Humane World for Animals Каранвир Кукреджа.

По словам организации, она уже обеспечила животных кормом и занимается доставкой вентиляторов, чтобы те не перегревались при содержании под стражей.

Источник: Euronews