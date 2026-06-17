 В Любляне состоялась премьера фильма о легендарном партизане Мехди Гусейнзаде – ФОТО | 1news.az | Новости
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В Любляне состоялась премьера фильма о легендарном партизане Мехди Гусейнзаде – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:15 - Сегодня
В Любляне состоялась премьера фильма о легендарном партизане Мехди Гусейнзаде – ФОТО

В Любляне состоялась премьера документального фильма об отважном сыне азербайджанского народа, легендарном партизане Мехди Гусейнзаде - Михайло, снятого одним из ведущих телеканалов Словении RTV Slovenija.

Документальная картина под названием «Njihov Mehdi, naš Mihajlo» (Их Мехди, наш Михайло) рассказывает историю жизни легендарного азербайджанского партизана Мехди Гусейнзаде, который во время Второй мировой войны сражался плечом к плечу со словенским народом и проявил выдающееся мужество, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA. 

Фильм отражает героизм и самоотверженную борьбу, которую в те годы вели азербайджанцы и словенцы. Съёмки проходили в марте 2026 года в Баку, посёлке Новханы Абшеронского района, а также в Огузском и Исмаиллинском районах Азербайджана.

Поддержку в создании фильма оказали Министерство культуры Азербайджана, Агентство кино Азербайджана (ARKA), киностудия «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, Государственный фильмофонд Азербайджана, Посольство Азербайджана в Словении с резиденцией в Вене, Азербайджанский культурный центр в Вене, Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV), а также Общество дружбы Словения–Азербайджан, мэрия города Нова-Горица и местная община Шемпас.

На церемонии открытия, прошедшей в одном из самых известных кинотеатров Любляны - Kinodvor, выступили посол Азербайджана в Словении Ровшан Садыгбейли, генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов, режиссёр и сценарист фильма Звездан Мартич, а также историк и депутат Национальной ассамблеи Словении Мартин Премк.

Посол Р.Садыгбейли отметил символичность того, что премьера фильма проходит в 2026 году - в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Словенией. Он выразил благодарность председателю правления телеканала RTV Slovenija Наталье Горщак за поддержку проекта. В своём выступлении дипломат подчеркнул, что уважение и тёплое отношение к памяти Мехди Гусейнзаде в Словении способствуют дальнейшему укреплению дружеских связей между двумя странами. Он также выразил уверенность, что фильм поможет сохранить и передать молодому поколению общее историческое наследие, связанное с именем Михайло.

Генеральный директор ARKA Рашад Азизов поблагодарил словенскую сторону за инициативу и успешную реализацию проекта, отметив вклад героизма Мехди Гусейнзаде в развитие дружеских отношений между азербайджанским и словенским народами. Он также подчеркнул важность культурного сотрудничества между двумя странами и роль кинематографа в его дальнейшем развитии.

Представители словенской стороны в своих выступлениях отметили, что Михайло прибыл из далёкой страны, чтобы участвовать в освобождении Словении, и отдал свою молодую жизнь за свободу словенского народа. Они выразили благодарность азербайджанскому народу за такого героя и подчеркнули важность сохранения памяти о нём. По их словам, документальный фильм, подготовленный ведущим телеканалом страны, внесёт значительный вклад в это дело.

В мероприятии приняли участие депутаты Национальной ассамблеи Словении, представители Министерства иностранных и европейских дел, Министерства экономики, Министерства окружающей среды, климата и энергетики, муфтий Исламской общины Словении Невзет Порич, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, общественные деятели из различных регионов Словении, представители частного сектора, члены Общества дружбы Словения–Азербайджан, а также проживающие в стране азербайджанцы.

 

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