 Последние кадры Эдже Иртем вызвали вопросы: Адвокат раскрыл причину её странной походки - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Последние кадры Эдже Иртем вызвали вопросы: Адвокат раскрыл причину её странной походки - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:24 - Сегодня
Последние кадры Эдже Иртем вызвали вопросы: Адвокат раскрыл причину её странной походки - ВИДЕО

После смерти звезды сериала «Клюквенный щербет», турецкой актрисы Эдже Иртем, скончавшейся 15 июня в возрасте 35 лет, в турецких СМИ и социальных сетях активно обсуждались кадры с камер наблюдения, снятые незадолго до трагедии. 

На видео зрители обратили внимание на походку актрисы при входе в дом, что породило многочисленные предположения о её состоянии - чтобы пресечь распространение недостоверной информации, адвокат семьи Угур Гёккойун выступил с официальным письменным заявлением, сообщает 1news.az со ссылкой на Haberler.com.

По его словам, основанным на рассказе матери актрисы, в день своего рождения Эдже чувствовала сильную слабость и боли в желудке, поэтому отказалась от праздника, который для неё готовили друзья. Вместо этого она вместе с матерью прогулялась по набережной, после чего они ненадолго зашли в расположенное неподалёку заведение.

Адвокат подчеркнул, что походка актрисы на опубликованных кадрах не была связана ни с алкоголем, ни с лекарственными препаратами. По его словам, незадолго до смерти Эдже вернулась из поездки в Таиланд, где простудила желудок. Именно плохое самочувствие и боли стали причиной того, что на видео она двигалась неуверенно.

«Она не хотела обращаться к врачу и говорила, что хочет просто лечь спать и отдохнуть, поскольку считала, что после отдыха ей станет лучше», - говорится в заявлении.

Таким образом, представитель семьи опроверг появившиеся в социальных сетях и СМИ версии о том, что состояние актрисы могло быть связано с употреблением алкоголя или медикаментов.

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