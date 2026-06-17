В «Иршад» стартовала масштабная акция «Зелёная пятница», приуроченная к летнему сезону - ФОТО - ВИДЕО
С наступлением лета в сети магазинов «Иршад» начинаются горячие предложения.
Одна из самых ожидаемых и масштабных акций для любителей выгодных покупок — «Зелёная пятница» — возвращается, чтобы сделать это лето ещё ярче.
В рамках акции, которая пройдет с 19 по 28 июня, сотни товаров в сети магазинов «Иршад» будут представлены со специальными летними скидками до 70% и на выгодных условиях.
В период проведения кампании покупатели смогут приобрести товары по акционным ценам в рассрочку на 18 месяцев без процентов или на 6 месяцев без процентов и комиссий, что позволит оформить покупку на максимально комфортных для бюджета условиях.
Главная цель акции — предоставить клиентам возможность выбрать необходимые товары из широкого ассортимента по более выгодным ценам и с удобными условиями оплаты.
В рамках кампании специальные скидки распространяются на товары различных категорий, включая электронику, мелкую и крупную бытовую технику, а также мебельные комплекты.
Среди наиболее привлекательных предложений летней «Зелёной пятницы» от «Иршад»:
- скидка 20% на серию смартфонов Honor 600;
- скидка до 300 манатов на смартфоны iPhone” 15 16 17e ve 17;
- умные часы Mibro C4 со скидкой 57% — всего за 59,99 маната;
- скидка 50% на беспроводные наушники HONOR Choice Earbuds X7 Play;
- кондиционер TAUBE TB09R410JP со скидкой 150 манатов — за 489,99 маната.
Подробную информацию об акции можно получить в магазинах сети «Иршад» и через официальные каналы продаж компании.