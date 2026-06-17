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Трамп с опозданием пришел на саммит G7, заявив: «Я здесь босс»

First News Media15:53 - Сегодня
Трамп с опозданием пришел на саммит G7, заявив: «Я здесь босс»

Президент США Дональд Трамп с опозданием прибыл на одну из сессий саммита G7 («Большой семерки»), посвященную вопросам развития.

Как сообщает Bloomberg, к моменту его появления в зале почти все уже заняли свои места.

Войдя в помещение, Трамп в шутку сказал: «Я здесь главный» (I'm the boss).

Министр финансов США Скотт Бессент в это время занял для президента место. Трамп предложил ему остаться на заседании, если тот этого хочет, пишет агентство.

Пока участники саммита ожидали прибытия американского президента, он опубликовал в своей социальной сети пост, посвященный ситуации вокруг утверждения в сенате кандидатуры директора Национальной разведки США.

Источник: РБК

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