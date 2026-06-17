Ялчин Рафиев: Азербайджан оказал помощь в целях развития более чем 140 странам

«Азербайджан на практике демонстрирует важность наращивания потенциала и технической помощи в сфере международного развития».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев во время выступления на мероприятии, проводимом в рамках сотрудничества с Исламским банком развития (ИБР).

По его словам, на сегодняшний день Азербайджан оказал финансовую, техническую поддержку, а также помощь в наращивании потенциала более чем 140 странам мира.

«В рамках донорской деятельности страна оказала помощь 43 из 44 наименее развитых стран, 53 из 54 стран Африки и 51 из 57 членов Организации исламского сотрудничества».

Замминистра отметил, что такой подход отражает видение Азербайджана, согласно которому главный путь к устойчивому развитию лежит через укрепление местного потенциала, обмен знаниями и поддержку проектов, реализуемых на национальном уровне.

Я. Рафиев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджанским агентством международного развития (AIDA) и ИБР расширяется. Данное партнерство охватывает четыре ключевых направления: цифровые инновации, здравоохранение и профессиональное образование, климатическая устойчивость и гуманитарная помощь.

«В этом контексте особое внимание уделяется странам Африки, а также Сирии и Афганистану», — добавил он.

Он также отметил расширение применения модели «ASAN xidmət» на международном уровне и назвал важным шагом начало работы аналогичного центра в Пакистане в начале этого года.

Заместитель министра заявил, что развивающиеся страны, наряду с изменениями климата, сталкиваются с многогранными вызовами, такими как институциональные пробелы, гуманитарное давление и растущий спрос на социальные услуги.

«С этой точки зрения инициатива "Бакинский призыв к климатическим действиям во имя мира, помощи и восстановления", выдвинутая Азербайджаном в рамках COP29, имеет огромное значение».

Я. Рафиев отметил, что созданный в рамках этой инициативы Бакинский хаб по климату и миру оказывает техническую помощь и поддержку в наращивании потенциала странам, уязвимым к климатическим изменениям. По его словам, основная цель этой платформы — помочь странам превратить их приоритеты в качественные инвестиционные проекты, способные привлечь финансирование.

Он добавил, что сотрудничество, начатое в этом направлении с Гвинеей-Бисау, уже обещает конкретные результаты, и этот опыт может стать примером для других государств.

В заключение замминистра подчеркнул, что для развития недостаточно одних лишь финансовых ресурсов — крайне важно также укреплять институциональный потенциал и навыки управления. Азербайджан остается приверженным расширению практического сотрудничества, укреплению партнерских отношений и продвижению локальных решений, поддерживающих устойчивое развитие.

Г. Агаев