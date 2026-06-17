Наблюдая за бурной деятельностью отдельных американских законодателей, сложно избавиться от ощущения, что в Капитолии до сих пор функционирует некий негласный конвейер по производству абсурда, штампующий инициативы, оторванные от всякого здравого смысла и актуальной международной повестки.

Особенно ярко это проявляется в те моменты, когда на Южном Кавказе намечается реальный, осязаемый прорыв к долгожданному миру и стабильности. Именно в такие периоды из уютных офисов калифорнийских лоббистов неизменно выходят деятели, готовые швырнуть увесистый булыжник в хрупкое здание региональной дипломатии.

На этот раз в роли главного борца за права военных преступников решил выступить конгрессмен Брэд Шерман, чья поправка, внесенная в Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, способна заставить содрогнуться от цинизма даже видавших виды экспертов по международному праву.

Законодатель из Калифорнии, где политическая повестка нередко формируется под влиянием известной этнической группы, потребовал от Азербайджана освобождения Рубена Варданяна и других сепаратистских главарей, чьи биографии за последние тридцать лет вполне могли бы стать основой для многотомного обвинительного заключения в Гааге. Разумеется, в формулировках Шермана эти люди именуются «армянскими военнопленными и политическими заключенными», что само по себе является верхом лингвистической и юридической эквилибристики.

Реакция азербайджанского общества на этот откровенный выпад не заставила себя ждать, вылившись в обращение руководителей неправительственных организаций, правозащитников и людей, лично переживших ужасы этнических чисток. В своем письме в Комитет по иностранным делам Палаты представителей, они выразили решительный протест против инициативы калифорнийского конгрессмена. Авторы послания напомнили американским законодателям очевидные факты, которые Шерман в силу понятной политической слепоты предпочел проигнорировать.

«Лица, чье безусловное освобождение требуется, уже были признаны виновными судами Азербайджана. По их делам вынесены окончательные приговоры, касающиеся военных преступлений, терроризма, этнических чисток и других тяжких нарушений международного права. Они сыграли непосредственную роль в действиях, которые причинили огромные страдания азербайджанскому народу, привели к перемещению сотен тысяч людей и разрушению городов, гражданской инфраструктуры и культурного наследия, а также к актам геноцида, экоцида, урбицида и культуроцида. В соответствии с внутренним законодательством и международно-правовыми инструментами, Азербайджан имеет право и обязанность расследовать и преследовать такие преступления. Судебные разбирательства проводились открыто, обвиняемым был предоставлен доступ к юридической защите и полные возможности для защиты. Эти дела касаются обеспечения справедливости для тех, кто пострадал в результате тяжких преступлений, совершенных во время армянской оккупации. Поэтому призывы к безусловному освобождению этих лиц являются недопустимым вмешательством в независимый судебный процесс Азербайджана и игнорированием окончательных судебных решений», - подчеркивается в обращении азербайджанских НПО.

Повторимся: речь идет о лицах, принимавших прямое участие в этнических чистках, терроризме, военных преступлениях против азербайджанского народа. Каким образом миллиардер Варданян, незаконно проникший на территорию другого государства для финансирования и координации незаконных вооруженных формирований, превратился в «политического узника» в воображении Брэда Шермана - загадка, ответ на которую кроется, скорее, в плоскости свода правил армянского лоббизма, нежели в международном праве. Возникает вопрос: где же был весь этот оглушительный пафос правозащитной активности, политического участия и заботы о гуманизме в течение долгих трех десятилетий, пока азербайджанские города лежали в руинах, а миллион беженцев и вынужденных переселенцев ютились в палаточных городках?..

Подобный избирательный «гуманизм» американского законодателя выглядит особенно гротескно на фоне тех тектонических изменений, которые сегодня происходят в регионе.

На историческом вашингтонском саммите в августе 2025 года в Белом доме, лидеры Армении и Азербайджана подписали Совместную декларацию. Президент Трамп также подписал ее в качестве свидетеля. Главы МИД Азербайджана и Армении парафировали текст мирного соглашения. После достижения мира Азербайджан односторонне снял все транзитные ограничения в отношении Армении, введенные в начале 90-х годов. Сегодня через территорию Азербайджана в Армению доставляются транзитные грузы, также Азербайджан впервые начал поставлять в Армению свои нефтепродукты. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-мае в Армению экспортировано товаров на сумму $11,273 млн. Из них $1,627 млн пришлись на долю мая. Стоимость косвенного импорта Азербайджана из Армении за 5 месяцев составила $960. Эти цифры демонстрируют практические выгоды от мира. В мерах по укреплению доверия участвует также гражданское общество.

Еще одним достижением мирного процесса является развитие транспортной связности. Особое место в этом занимает стратегический маршрут, получивший название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном, а также станет частью Среднего коридора. Этот коридор призван принести реальные, измеряемые экономические выгоды всем участникам регионального процесса, трансформируя некогда конфликтную зону в процветающий хаб международной торговли.

Упорные попытки отдельных конгрессменов оживить призраки прошлого, в том числе, реанимировать изжившие себя ограничения против Баку выглядят как откровенный саботаж мирной повестки. Совершенно иной сигнал исходит от Белого дома. Решение президента Трампа продлить срок приостановки действия 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» стало реальным индикатором приверженности нынешней американской администрации конструктивному взаимодействию с Азербайджаном.

На этом фоне провокационная линия Шермана идет вразрез с официальным курсом Белого дома и направлена исключительно на торпедирование прогресса, достигнутого лидерами двух стран при участии американского президента. В то время как Баку и Ереван движутся к нормализации отношений и устойчивому миру, трудно понять логику инициатив, подрывающих этот позитивный импульс.

Впрочем, мотивы подобных «друзей армянского народа» в коридорах американской власти давно перестали быть секретом и вызывают у независимых наблюдателей скорее ироничную усмешку, нежели удивление. История Капитолия помнит немало пламенных ораторов, чей геополитический кругозор чудесным образом сужался до границ интересов их щедрых спонсоров. Достаточно вспомнить судьбу бывшего сенатора и экс-главы комитета по иностранным делам Боба Менендеса, который долгие годы выступал главным защитником армянских интересов в Сенате. Сегодня он отбывает тюремное заключение по громкому делу о коррупции и взятках. Его супруга Надин Арсланян, делившая с сенатором криминальные доходы от сомнительных сделок, также была осуждена, став неотъемлемой частью этого позорного финала.

Менендес тоже любил рассуждать о высоких идеалах, демократии и правах человека, пока федеральные агенты не пересчитали его личные активы, полученные в обмен на политическое покровительство. И если Менендес в итоге оказался символом коррупционного разложения лоббистов армянского сепаратизма, то относительно Брэда Шермана тоже возникали вопросы относительно того, насколько его публичная риторика продиктована исключительно идейными убеждениями.

Так, на фоне его горячих призывов к запрету криптовалют критики обращали внимание на тот факт, что среди крупнейших спонсоров его политической деятельности фигурировали ведущие финансовые институты и банковские структуры. Это породило подозрения в том, что за громкими заявлениями о «принципах и общественном благе» могут стоять вполне конкретные личные интересы. Нельзя не заметить, что после политического краха Менендеса в Вашингтоне образовалась вакантная ниша главного покровителя армянского лобби. Судя по активности Шермана, он явно не прочь занять это место.

История Менендеса показала, чем заканчивается политика, построенная на обслуживании узких лоббистских интересов. История Шермана еще пишется, но его последние инициативы заставляют вспомнить этот урок значительно раньше, чем ему, вероятно, хотелось бы.