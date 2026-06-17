Столичный десткий сад обвиняют в насилии над детьми - ВИДЕО

На горячую линию Baku TV поступило обращение с утверждениями о физическом и психологическом насилии в отношении малолетних детей в детском саду «Meqa Park», расположенном на территории Ясамальского района.

В жалобе утверждается, что в детском саду на детей кричат, регулярно слышны звуки плача, а в некоторых случаях малолетние якобы подвергались насилию.

Чтобы разобраться в ситуации, сотрудники Baku TV посетили учреждение и попытались получить комментарий руководства.

Заведующая детским садом Саида Керимова назвала выдвинутые обвинения необоснованными, заявив, что в учреждении установлены круглосуточные камеры наблюдения, к записям которых имеют доступ и родители.

«Камеры подключены к телефонам родителей. Если бы здесь возникала какая-либо проблема, родители сразу бы это увидели и приняли бы меры», — отметила она.

Некоторые родители, в свою очередь, не согласились с обвинениями. По их словам, отношение воспитателей и педагогов к детям является удовлетворительным, и до сих пор они не сталкивались с какими-либо неприятными ситуациями.