 С начала июня AZAL перевез более 47 тысяч пассажиров по маршруту Баку–Нахчыван–Баку | 1news.az | Новости
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С начала июня AZAL перевез более 47 тысяч пассажиров по маршруту Баку–Нахчыван–Баку

First News Media17:35 - Сегодня
С начала июня AZAL перевез более 47 тысяч пассажиров по маршруту Баку–Нахчыван–Баку

17 июня 2026 года, Баку — В период с 1 по 16 июня 2026 года Azerbaijan Airlines (AZAL) выполнили в общей сложности 224 рейса по маршруту Баку–Нахчыван–Баку, обеспечив безопасную перевозку более 47 тысяч пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в указанный период количество ежедневных рейсов по данному направлению достигало 25, что стало одним из самых высоких показателей за последнее время.

Регулярные рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку являются одним из наиболее востребованных внутренних направлений страны. Несмотря на выполнение большого количества рейсов в течение дня, билеты по данному маршруту быстро раскупаются вследствие стабильно высокого пассажиропотока, и во многих случаях на ближайшие даты вылета свободных мест не остается. В связи с высоким спросом пассажиры, не купившие авиабилеты заранее, нередко сталкиваются с трудностями при попытке приобрести билет на ближайший рейс непосредственно в аэропорту. В этой связи AZAL рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки, своевременно приобретать билеты и регулярно следить за актуальной информацией о рейсах.

Вместе с тем в отчетный период метеорологические условия в регионе оказывали непосредственное влияние на выполнение полетов. Географическое расположение Нахчыванской Автономной Республики и ее горный рельеф обуславливают особенности погодных условий, способные влиять на авиационные операции. В отдельные дни нестабильная погода в районе аэропорта Нахчывана, в частности грозовая активность и связанные с ней метеорологические риски, препятствовали безопасному выполнению полетов. По этой причине некоторые воздушные суда, выполнявшие рейсы по данному направлению, были вынуждены вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В случаях отмены или задержки рейсов пассажирам в соответствии с международными авиационными правилами и внутренними процедурами авиакомпании были предложены дополнительные варианты перелета, а также оказана необходимая поддержка по вопросам переоформления билетов и предоставления других услуг.

Сильный ветер и резкая смена его направления создают дополнительные риски на этапах взлета и посадки воздушного судна. Грозовая активность и другие интенсивные атмосферные явления могут приводить к изменению маршрутов полетов, увеличению времени в пути и введению эксплуатационных ограничений. Кроме того, к числу основных факторов риска, влияющих на безопасность выполнения полетов, относятся ограниченная видимость и высокая турбулентность.

Поскольку безопасность является главным приоритетом в авиации, задержка или отмена рейсов при неблагоприятных погодных условиях считается необходимой мерой, принимаемой в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности. Все решения в AZAL принимаются с безусловным приоритетом безопасности пассажиров и членов экипажа.

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