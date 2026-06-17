Замминистра: Азербайджан оказал поддержку в целях развития 51 странам-членам ОИС

Для достижения целей устойчивого развития, наряду с доступом к финансовым ресурсам, важное значение имеет укрепление институционального потенциала, позволяющего эффективно использовать эти средства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на сессии «Диалог высокого уровня: Развитие потенциала больше, чем помощь — партнерство AIDA-ИБР по международной технической помощи во имя устойчивости и непрерывного развития», проходящей в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР).

По его словам, хотя финансирование играет важную роль, одного его недостаточно.

«Азербайджан в рамках международной донорской деятельности оказал финансовую, техническую поддержку и помощь в наращивании потенциала 43 из 44 наименее развитых стран мира, 53 из 54 стран африканского континента, а также 51 из 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества. Инвестиции в цифровую трансформацию и институциональный потенциал вносят значительный вклад в повышение качества услуг, укрепление устойчивости, а также в расширение возможностей правительств реагировать на вызовы в сфере развития и гуманитарные вызовы. Доступ к финансам и институциональный потенциал тесно связаны между собой. Параллельное укрепление этих двух направлений позволяет достигать более устойчивых и долгосрочных результатов в области развития», — подчеркнул он.

Замминистра отметил, что Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению практического сотрудничества, укреплению партнерских отношений и продвижению решений, поддерживающих устойчивость и непрерывное развитие.