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Пашинян призвал несогласных с курсом властей Армении выйти на улицы и делать революцию

First News Media17:45 - Сегодня
Пашинян призвал несогласных с курсом властей Армении выйти на улицы и делать революцию

Если среди граждан Армении есть несогласные с курсом властей, им следует прямо с сегодняшнего дня выйти на улицы и совершить революцию с целью смены правительства, поскольку иначе остановить процесс, проводимый руководством страны, невозможно.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

Он подчеркнул, что «трехглавая партия войны» (имеет в виду проигравших ему на выборах 7 июня экс-президента Армении Роберта Кочаряна, ныне возглавляющего блок «Армения», лидера блока «Сильная Армения», российско-армянского олигарха Самвела Карапетяна, и главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна) стремится ввергнуть страну в бесконечный конфликт, в то время как продвигаемая властями повестка мира окончательно закрывает эти спекуляции.

Пашинян указал, что в ходе прошедших выборов оппозиционными силами распределялись колоссальные объемы предвыборного подкупа, однако госинституты впервые сумели оказать им столь мощное институциональное противодействие. Премьер отметил, что армянский народ фактически победил финансовое давление, продемонстрировав зрелость общества, но добавил, что начатый путь необходимо довести до логического конца. «Искоренение тех, кто раздает избирательный подкуп, из политической жизни Армении становится приоритетом нашей повестки дня, и мы будем вырывать их с корнем одного за другим всеми возможными средствами», – заявил Пашинян, выразив возмущение тем фактом, что с 2021 года ни один фигурант дел о подкупе избирателей до сих пор не отбывает наказание в тюрьме.

По его мнению, единственным источником опасности для Армении сегодня остаются действия реваншистских сил и их сателлитов внутри страны. Пашинян пояснил, что мир с Азербайджаном выстроен на прочном фундаменте Алма-Атинской декларации, в рамках которой Баку и Ереван взаимно признали территориальную целостность друг друга. Однако проходящие в парламент оппозиционные фракции своими лозунгами, символикой и нежеланием ограничиваться территорией в 29 743 квадратных километра фактически объявляют соседям войну и генерируют прямые угрозы безопасности, провоцируя консолидацию всех соседей против Армении, указал премьер.

Он раскритиковал оппозиционных депутатов за размещение у своих рабочих мест в парламенте флагов бывшего армянского сепаратистского режима, существовавшего в Карабахе. По его словам, подобные действия «ставят под сомнение архитектуру мира в регионе».

Он прямо назвал оппозиционную сеть «фактической и юридической шпионской сетью», работающей на иностранные центры, и исключил любые компромиссы со стороны государства. «Эти угрозы имеют конкретные имена — Роберт Кочарян, калужский олигарх (имеет в виду Самвела Карапетяна – ред.) и пробелорусский олигарх (подразумевает Гагика Царукяна – ред.). Они должны быть разгромлены в своем же логове», – подчеркнул Пашинян. Он заверил, что пока занимает пост главы правительства, он продолжит «точечно уничтожать эти силы, а также все их метастазы и щупальца».

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