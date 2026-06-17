В Турции дали эхсан за упокой души «Эшрефа Тека» - ВИДЕО

В районе Изник турецкой провинции Бурса прошла необычная поминальная церемония в честь любимого персонажа Эшрефа Тека из популярного сериала «Eşref Rüya».

После «смерти» героя по сюжету сериала поклонники собрались перед мечетью Святой Софии в Изнике и организовали раздачу поминальных угощений.

Участники мероприятия раздавали локму (традиционное турецкое сладкое угощение) и молились за персонажа. Внимание привлекли эмоциональные моменты: некоторые люди поднимали руки для молитвы и искренне переживали происходящее.

Один из участников церемонии, Али Караман, рассказал, что сначала подумал, будто актёр действительно умер, а позже узнал, что речь идёт лишь о событиях в сериале:

«Сначала я подумал, что он действительно умер, а потом узнал, что это произошло только в сериале. Я был очень удивлён».

Событие также вызвало большой интерес в социальных сетях и было расценено как очередной пример того, насколько сильное влияние персонажи телесериалов могут оказывать на зрителей.