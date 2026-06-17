Рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Генеральной конференцией ЮНЕСКО

Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли встретился в Париже с президентом 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, постоянным представителем Бангладеш при ЮНЕСКО Хондкером М. Талхой.

Как сообщили в министерстве, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО, приоритетные темы, стоящие на международной культурно-гуманитарной повестке, а также продвижение многостороннего диалога внутри организации.

Отметив успешное развитие сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО, министр А. Керимли подчеркнул значимость инициатив, реализуемых в рамках организации.

Стороны обменялись мнениями по вопросам межкультурного диалога, продвижения культурного разнообразия, охраны нематериального культурного наследия и расширения международного сотрудничества.

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества.