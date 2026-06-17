ЦИК Армении разрешил уголовное преследование в отношении Кочаряна

ЦИК Армении разрешил уголовное преследование в отношении экс-президента Роберта Кочаряна.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил журналистам после заседания комиссии адвокат Арам Орбелян.

Ранее Генпрокуратура обратилась в ЦИК с ходатайством о разрешении на уголовное преследование Кочаряна, а также избранных депутатов Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.

"Комиссия дала разрешение на уголовное преследование", - сказал Орбелян.

Он напомнил, что обвинение касается злоупотребления должностными полномочиями, отмывания денег.

По его словам, продажа теннисного клуба "Мастер Класс", о котором идет речь в деле, была осуществлена решением правительства, куда Кочарян не входил. Сын Кочаряна (Седрак Кочарян) позже инвестировал в одну из компаний владельцев.