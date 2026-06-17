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В городе Агдере состоялось очередное заседание Координационного штаба - ФОТО

First News Media18:23 - Сегодня
В городе Агдере состоялось очередное заседание Координационного штаба - ФОТО

17 июня в городе Агдере под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на заседании, Самир Нуриев сказал, что политика, осуществляемая под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, составляет основу всестороннего развития страны. Он подчеркнул, что принятые в последнее время стратегические документы, государственные программы и проводимые реформы в различных сферах, в том числе сельском хозяйстве, еще раз подтверждают, что социально-экономическое развитие страны обеспечивается на основе единого подхода.

Руководитель штаба подчеркнул, что процесс Великого возвращения является одним из основных направлений стратегии национального развития и предусматривает полную интеграцию освобожденных от оккупации территорий в экономическую, социальную и институциональную системы страны. В результате широкомасштабных восстановительно-строительных работ на этих территориях создана необходимая инфраструктура. В настоящее время главным приоритетом является обеспечение устойчивого экономического развития на базе созданной инфраструктуры, укрепление экономических и социальных основ расселения.

Было отмечено, что реализация I Государственной программы Великого возвращения близится к завершению, и в настоящее время ведется интенсивная работа по подготовке II Государственной программы Великого возвращения.

Самир Нуриев сказал, что аграрный потенциал освобожденных от оккупации территорий играет важную роль в обеспечении экономической устойчивости процесса Великого возвращения. По его словам, эффективное использование земельных и водных ресурсов, расширение аграрного производства, создание производственных и перерабатывающих мощностей, а также обеспечение устойчивой занятости в сфере сельского хозяйства являются одними из основных задач на предстоящий период. В этом контексте важно координировать меры, предусмотренные в рамках «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы», с деятельностью, осуществляемой в рамках Великого возвращения.

Было подчеркнуто, что устойчивое расселение на освобожденных от оккупации территориях зависит от обеспечения занятости населения, создания рабочих мест и расширения возможностей для экономической деятельности. С этой точки зрения особую важность представляет продолжение работы по увеличению возможностей трудоустройства в различных секторах, включая сельское хозяйство, развитию профессиональных навыков, поддержке предпринимательских инициатив и повышению экономической активности.

На заседании также были затронуты вопросы обеспечения экологической устойчивости и управления водными ресурсами. Было отмечено, что эффективное использование природных ресурсов, восстановление экосистем и охрана земельных ресурсов являются важными условиями долгосрочного развития. Наряду с восстановлением объектов водного хозяйства на освобожденных от оккупации территориях, в число основных предстоящих задач входят современное и экономное управление водными ресурсами, сбалансированное удовлетворение потребностей различных секторов в воде и укрепление водной безопасности страны.

Затем, в соответствии с повесткой дня заседания, были заслушаны доклады о проделанной работе по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях, организации аграрного производства, обеспечению занятости населения, укреплению экологической устойчивости и управлению водными ресурсами.

В заключение заседания до внимания участников была еще раз доведена важность ускорения интеграции освобожденных от оккупации территорий в общий процесс социально-экономического развития страны, обеспечения устойчивости процесса Великого возвращения и последовательного продолжения деятельности по повышению благосостояния населения в соответствии со стратегическими целями, определенными Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

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