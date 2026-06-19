Предложено объявить амнистию для домов без документов.

Как сообщает AПA, с таким предложением выступил депутат Кямал Джафаров в ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2025 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Депутат отметил, что в настоящее время в Азербайджане насчитывается более 500 тысяч домов без документов.

«Хотя в разное время для решения этой проблемы предпринимались определённые меры, существует необходимость в системных и комплексных реформах. Признание права собственности является очень фундаментальным вопросом. Сегодня лица, проживающие в домах без документов, не могут зарегистрироваться по месту жительства. Из-за отсутствия регистрации они не могут в полной мере пользоваться государственными услугами по месту проживания, не могут провести газ в свои дома. В случае смерти главы семьи усложняется оформление наследственных прав, возникают проблемы с законной передачей имущества детям», — заявил он.

При разводе стороны также сталкиваются с трудностями при предъявлении законных прав на жильё. Дома без документов в настоящее время продаются на 20–30 % ниже их рыночной стоимости и не принимаются банками в качестве залога. В результате граждане лишаются возможности использовать своё жильё как капитал для создания малого бизнеса.

Я понимаю, что это очень сложный вопрос, требующий высокой ответственности. У него немало рискованных аспектов. Однако в мире существует соответствующий опыт решения проблемы домов без документов, в том числе опыт Турции. В рамках программы «İmar Barışı» («Строительное примирение») в Турции в 2018 году более 7 миллионов домов без документов получили свидетельства о праве собственности после внесения первоначального платежа в размере 3 % от стоимости жилья.

Мы также можем применить аналогичный подход. За исключением домов, расположенных в охранных зонах транспортной и энергетической инфраструктуры, на опасных территориях, на землях стратегического назначения, а также объектов со спорным статусом, на остальные дома без документов можно выдать свидетельства о праве собственности.

Это может принести нашей экономике, в том числе государственному бюджету, дополнительную и устойчивую выгоду в размере миллиардов манатов. Поэтому предлагаю объявить амнистию в сфере градостроительства и архитектуры в отношении домов без документов. Следует принять специальную государственную программу и поэтапно решить данную проблему».