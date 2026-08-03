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Регистрация поступивших в магистратуру абитуриентов пройдет исключительно через mygov

Фаига Мамедова11:35 - Сегодня
Регистрация поступивших в магистратуру абитуриентов пройдет исключительно через mygov

Бакалавры, поступившие в магистратуру, будут проходить регистрацию в вузах, где предстоит обучение, исключительно через портал my.gov.az.

Как передает 1news.az, для этого на платформе mygov запущена соответствующая услуга Министерства науки и образования. Благодаря этой услуге поступившие бакалавры смогут завершить процесс регистрации в цифровом формате всего за несколько шагов. Регистрация продлится с 15:00 3 августа до 18:00 12 августа.

Лица, поступившие в магистратуру, для прохождения регистрации должны сначала войти в свой личный кабинет на портале my.gov.az с помощью mygov ID (единой системы входа). Затем в разделе «Услуги» портала в категории «Ведомства» необходимо выбрать Министерство науки и образования и перейти к представленной там услуге «Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях».

В ходе регистрации бакалавры подтверждают личные данные и информацию о поступлении, вводят необходимые сведения и отправляют заявку.

Бакалавры могут отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени через личный кабинет на платформе mygov. При переходе заявки в статус «Ожидает оплаты» оплату за обучение можно произвести с помощью функции «Оплатить онлайн» либо загрузить документ, подтверждающий оплату, через опцию «Скачать/Загрузить квитанцию».

Процесс считается завершенным после того, как учебное заведение проверит и подтвердит заявку на регистрацию, после чего бакалавр официально оформляется как студент magistratura (магистратуры).

Уведомление о подтверждении регистрации направляется гражданину через платформу mygov.

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