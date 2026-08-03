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Бакинская Инициативная Группа решительно осудила инициативу Ассамблеи Корсики

First News Media10:28 - Сегодня
Бакинская Инициативная Группа решительно осудила инициативу Ассамблеи Корсики

Бакинская Инициативная Группа решительно осуждает принятие Ассамблеей Корсики инициативы, касающейся так называемой «Республики Арцах» и граждан Армении, в отношении которых в Азербайджанской Республике осуществляется уголовное преследование.

Об этом говорится в заявлении Бакинской Инициативной Группы.

"Это представляет собой одностороннюю, провокационную и политически мотивированную инициативу, которая воспроизводит геополитические нарративы, продвигаемые официальным Парижем, игнорируя при этом основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и невмешательства. Действия тех, кто поддержал эту резолюцию, нельзя рассматривать как самостоятельное выражение политической воли корсиканского народа. Выступая проводниками внешнеполитической повестки Франции, они предпочли действовать как политические инструменты - фактически как марионетки Парижа, - а не как представители, которым поручено защищать национальные интересы, язык, культуру и самобытность Корсики. Лицемерие этой позиции особенно бросается в глаза. Тот же политический истеблишмент, который громко рассуждает о самоопределении за тысячи километров не желает обеспечить элементарные языковые и политические права корсиканского народа на самой Корсике", - говорится в заявлении.

Как отмечается, согласно статье 2 Конституции Франции, французский язык остаётся единственным языком Республики.

"Французские судебные органы отменили положения, которые признавали бы корсиканский и французский языками дебатов в Ассамблее Корсики и рабочими языками исполнительного органа Корсики. В июне 2025 года Государственный совет Франции отказался принять к рассмотрению апелляцию корсиканских властей на эти решения. Кроме того, хотя Франция подписала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств в 1999 году, она до сих пор её не ратифицировала. Совет Европы прямо относит корсиканский язык к числу исторических региональных языков, на которые распространяется Хартия.

Прежде чем принимать заявления, касающиеся Южного Кавказа, эти избранные представители должны ответить на несколько вопросов:

- Почему они продолжают подчиняться государству, которое отказывает корсиканскому языку в равном институциональном статусе?

- Почему они не проявляют такой же решимости в противодействии централизаторской и целенаправленной ассимиляционной политике, навязываемой Парижем?

- Почему за рубежом они прибегают к риторике деколонизации, одновременно уклоняясь от признания сохраняющихся последствий французского господства для корсиканской идентичности, образования, языка и процесса принятия политических решений?" - говорится в заявлении.

Бакинская Инициативная Группа проводит чёткое различие между корсиканским народом и теми, кто служит интересам правительства Франции и предпочёл политическую покорность Парижу защите национальных интересов Корсики.

"Корсиканский народ заслуживает представителей, которые защищают корсиканский язык, сохраняют корсиканскую культуру и последовательно отстаивают право корсиканского народа самостоятельно определять своё политическое будущее, а не представителей, служащих удобными инструментами французской внешней политики.

Бакинская Инициативная Группа призывает Ассамблею Корсики сосредоточить внимание на нерешённых вопросах, касающихся прав корсиканского народа.

Она должна потребовать от Франции:

- полного институционального признания корсиканского языка;

- гарантий его беспрепятственного использования в образовании, государственном управлении и общественной жизни;

- ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств;

- защиты национальной идентичности и культуры Корсики;

- а также подлинного уважения к политической воле корсиканского народа и его праву на самоопределение", - отмечается в заявлении.

Бакинская Инициативная Группа призывает Ассамблею Корсики сохранять свою политическую и институциональную независимость и противостоять её превращению в инструмент продвижения национальной повестки французского государства.

"Будучи представительным органом корсиканского народа, Ассамблея должна действовать в защиту его языковых, культурных и политических прав, а не позволять использовать себя для легитимации политики, подрывающей корсиканскую идентичность и устремления", - заявили в Бакинской Инициативной Группе.

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