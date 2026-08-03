США заявили о готовности к «невиданным со Второй мировой» ударам по Ирану

Американские военные остаются готовыми к нанесению ударов по территории Ирана на уровне, «невиданном со времен Второй мировой войны».

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Военное ведомство [США] было готово и остается готовым [к ударам] — на уровне, невиданном со времен Второй мировой войны. [Оружие] заряжено и готово к применению», — написал Хегсет в X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам по мирной сделке 3 августа. Кроме того, Трамп написал в Truth Social, что согласился отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения сделки с Тегераном. По словам президента, Иран и ряд государств Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны уже очертили контуры будущего соглашения. Как отметил Трамп, оно должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы.