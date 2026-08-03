В ОДКБ допустили использование ядерного оружия для защиты союзников

Стратегия коллективной безопасности ОДКБ допускает применение оружия массового поражения для защиты союзников, заявил РИА Новости постпред при организации Виктор Васильев.

"Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения", — сказал он в ответ на вопрос, может ли такое вооружение появиться в других странах блока.

Собеседник агентства пояснил, что в документе, принятом в ОДКБ, в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указана возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

В последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях.

Кроме того, в июне парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Источник: РИА Новости