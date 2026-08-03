Ампутация и осколочные ранения: подробности о состоянии саперов, подорвавшихся в Агдере - ОБНОВЛЕНО

Пострадавшему в результате взрыва мины на территории села Чардаглы Агдеринского района гражданину 1994 года рождения проведена ампутация правой голени.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB (Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию / Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Отмечается, что у пострадавшего 1998 года рождения диагностированы множественные осколочные ранения передней брюшной стенки.

Пострадавший 1998 года рождения был эвакуирован в Бардинскую центральную районную больницу.

Лечение второго пациента продолжается в отделении скорой медицинской помощи, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

11:26

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) сообщает, что 3 августа 2026 года на территории, освобожденного от оккупации, села Чардаглы Агдеринского района произошел инцидент с подрывом на мине.

Как передает 1news.az, при исполнении служебных обязанностей сотрудником негосударственной организации, привлеченной к операциям по гуманитарному разминированию, Сурхайлы Эльзамином Вазир оглу (1994 г. р.), произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента Э. Сурхайлы получил ранение правой ноги.

Другой сотрудник - Мирзоев Фузули Ризван оглу (1998 г. р.) - в момент происшествия получил легкие телесные повреждения.

Пострадавшие сотрудники эвакуированы в районную центральную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.