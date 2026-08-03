В Сиязани задержаны два водителя за автохулиганство.

Как сообщает 1news.az, сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Сиязанского районного отдела полиции (РОП) провели на территории района профилактическое мероприятие по выявлению лиц, грубо нарушающих правила дорожного движения и совершающих автохулиганство.

В ходе проведенных мероприятий были задержаны Дж. Агаев и Дж. Рашидов, совершавшие автохулиганские действия. Собранные в отношении водителей материалы были направлены в суд для рассмотрения.

Решением суда оба водителя лишены права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

В отношении них были применены меры административного ареста и привлечения к административной ответственности.