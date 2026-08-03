В Баку открыт надгробный памятник Народному писателю Эльчину - ФОТО

В первую годовщину смерти Народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева в Баку почтили его память.

Как сообщает Report, участники церемонии посетили могилу писателя на первой Аллее почетного захоронения, где состоялось открытие надгробного памятника.

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, исполнительной власти Баку, аппарата омбудсмена, дипломатического корпуса, Милли Меджлиса, культурной и научной общественности, а также члены семьи писателя.

На церемонии выступили заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, Народный писатель Анар и дочь Эльчина Эфендиева, депутат Гюнай Эфендиева.

Выступавшие отметили значительный вклад Эльчина Эфендиева в азербайджанскую литературу и подчеркнули, что память о нем будет жить в его произведениях.