«Сабах» и «Карабах» узнают своих возможных соперников по еврокубкам

Сегодня состоятся жеребьёвки раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает 1news.az, на жеребьёвках, которые пройдут в швейцарском Ньоне, азербайджанские клубы "Сабах" и "Карабах", представляющие страну в еврокубках, узнают своих возможных соперников.

Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА начнётся в 14:00 по бакинскому времени. Чемпион Азербайджана "Сабах" в первом квалификационном раунде прошёл валлийский клуб "Нью-Сейнтс"(ТНС, 2:0, 2:1), а во втором - финский "КуПС" (1:0, 2:0). Команда под руководством Валдаса Дамбраускаса сейчас готовится к противостоянию с датским "Орхусом" в третьем квалификационном раунде.

Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА состоится в 16:00 по бакинскому времени. "Карабах" начал еврокубковый путь в Лиге Европы УЕФА и в первом раунде дважды обыграл исландский "Вестри" со счётом 3:0. На втором квалификационном этапе агдамский клуб сыграл вничью с болгарским ЦСКА из Софии в основное и дополнительное время обоих матчей, после чего уступил в серии пенальти и перешёл в Лигу конференций. Сейчас команда Гурбана Гурбанова встретится с украинским "Динамо" из Киева в третьем квалификационном раунде.

Отметим, что первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоятся 18-19 августа, а ответные - 25-26 августа.

В раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА первые матчи пройдут 20 августа, а ответные встречи - 27 августа.