Более 112 кг героина в банках с рисом: на границе Азербайджана раскрыта контрабанда - ФОТО - ВИДЕО

На таможенном посту «Шахтахты» Нахчыванского главного таможенного управления был проведен досмотр на стационарной рентгеновской установке транспортного средства, перевозившего транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Германию груз «готовых пищевых продуктов».

После этого груз был направлен на подробный таможенный досмотр.

Как сообщили в управлении, в ходе досмотра наркотическое средство было обнаружено на дне 1218 пластиковых банок с консервированным рисом, передает 1news.az.

Чистый вес изощренным способом сокрытого героина составил 112 кг 761 грамм.

По данному факту проводится расследование.