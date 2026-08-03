Более 112 кг героина в банках с рисом: на границе Азербайджана раскрыта контрабанда - ФОТО - ВИДЕО
На таможенном посту «Шахтахты» Нахчыванского главного таможенного управления был проведен досмотр на стационарной рентгеновской установке транспортного средства, перевозившего транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Германию груз «готовых пищевых продуктов».
После этого груз был направлен на подробный таможенный досмотр.
Как сообщили в управлении, в ходе досмотра наркотическое средство было обнаружено на дне 1218 пластиковых банок с консервированным рисом, передает 1news.az.
Чистый вес изощренным способом сокрытого героина составил 112 кг 761 грамм.
По данному факту проводится расследование.
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